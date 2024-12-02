Türkiye Oryantiring Şampiyonası Mersin Etabı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Mersin Etabı Tamamlandı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Mersin Etabı Tamamlandı

Mersin'de düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması'nın ilk etabı, 32 şehirden toplam 1,229 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Cumhuriyet Meydanı'nda verildi.

02.12.2024 10:20  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması'nın Mersin etabı sona erdi. Şampiyonada, aralarında milli sporcuların bulunduğu bin 229 sporcu mücadele etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destek verdiği Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması'nın Mersin etabı tamamlandı. İki gün süren ve 17 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmaya, 32 şehirden bin 229 sporcu katıldı. İlk gün doğanın içinde zorlu arazi şartlarında yarışan sporcular, ikinci gün ise şehir merkezinde sürat yarışı etabını tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Sporcular, yarışmanın ilk gününde Mezitli ilçesine bağlı Akarca Mahallesi'nde bulunan Huköy tesislerinde ormanlık alanda oluşturulan parkurda mücadele etti. Doğada, zorlu arazi şartlarını deneyimleyen sporcular, ikinci gün ise şehir merkezinde yapılan sürat yarışlarını tamamladı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada dereceye giren sporcular Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreni ile madalyalarına kavuştu.

"Oryantiring sporu her yaş grubuna hitap ediyor"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, yarışma hakkında bilgi vererek, "Türkiye Şampiyonası 1.Kademe ilk yarışlarımızı Güney'in incisi güzel Mersin'de güneşli bir havada, 738'i erkek, 491'i kadın sporcu olmak üzere toplam bin 229 sporcunun katılımıyla tamamladık. Oryantiring sporu, özellikle son dönemde kentleşme ile birlikte taş binaların artması sebebiyle insanları yeşile sevk eden, doğa ile buluşturan bir spor" dedi. Oryantiring sporunun her yaş grubuna hitap ettiğini belirten Güler, "8-10 yaşından 65 yaşına varıncaya kadar geniş bir yaş aralığında sporcu portföyümüz var. Anadolu'nun dört bir tarafından müsabakalara katılan sporcularımız barış, kardeşlik olgusu içerisinde bir araya geliyor. Bu spor, kardeşlik ve kucaklaşmanın bir modeli olurken, il ekonomisine de büyük bir katkı sunuyor. Gelen sporculara o ilin tarihini, kültür yapısını tanıtmak ve doğa ile buluşturmanın dışında Anadolu'nun kültür zenginliğini tanıtmış oluyoruz" diye konuştu.

"Her türlü lojistik desteği sunduk"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, belediye bünyesinde düzenledikleri spor organizasyonlarının yanı sıra federasyonların düzenlediği spor müsabakalarına da desteklerinin sürdüğünü söyledi. Taşkın, "Mersin Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi spor alanında da halkın yanında. 2 gün süren bu organizasyona Türkiye'nin değişik illerinden toplam bin 229 sporcu katıldı. Güzel bir organizasyon oldu. Bu organizasyonda Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü lojistik desteği sunduk" dedi.

"Parkurlar çok güzeldi, teknik ve akıcıydı"

K21-E kategorisinde birinci olan sporcu Eylül Şenal, "Şampiyon olarak bitirdiğim için mutluyum. Parkurlar çok güzeldi, teknik ve akıcıydı. Mersin'de maraton koşuluyor, bisiklet yarışları da yapılıyor. Buranın hem havası hem atmosferi çok güzel. Oryantiringin yapılması da güzel oldu. Bunun için mutluyum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, mersin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Oryantiring Şampiyonası Mersin Etabı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Atatürk’ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ’lü profesörü dolandırdılar Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar
10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
10:10 MİT’ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat’a operasyon Terör örgütü PKK’nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
16:10 TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
16:00 Trabzonspor’dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler Trabzonspor'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 11:40:20. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Oryantiring Şampiyonası Mersin Etabı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.