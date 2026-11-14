Türkiye Oryantiring Şampiyonası Tokat'ta başladı, 2 bin 500 kişi bekleniyor - Son Dakika
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Türkiye Oryantiring Şampiyonası Tokat'ta başladı, 2 bin 500 kişi bekleniyor

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Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışı, Tokat'ın Topçam Yaylası'nda başladı. Sporcular uzun mesafe parkurunda harita ve pusula yardımıyla kontrol noktalarına ulaşmaya çalışırken kentte yaklaşık 2 bin 500 kişinin ağırlanması bekleniyor.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışı, Tokat'ın Topçam Yaylası'nda başladı.

Organizasyonun ilk gününde sporcular, Topçam Yaylası'nda hazırlanan uzun mesafe parkurunda harita ve pusula yardımıyla kontrol noktalarına ulaşmaya çalıştı.

Organizasyon kapsamında sporcular, antrenörler, hakemler, teknik ekipler ve refakatçilerle yaklaşık 2 bin 500 kişinin kentte ağırlanması bekleniyor.

Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve İl Özel İdaresinin ortaklığında gerçekleştirilen organizasyon çalışmaları, Tokat Turizm Tanıtma Derneği ile Oryantiring Federasyonu Tokat İl Temsilciliği tarafından yürütülüyor.

Organizasyon, 16 Kasım Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA
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