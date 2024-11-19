Türkiye Oturarak Voleybol Takımı Şampiyona Hazırlığında

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Türkiye Milli Takımı, 22-24 Kasım tarihlerinde Burdur'da düzenlenecek Avrupa B Kategori Oturarak Voleybol Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Burdur'daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlıların yanı sıra turnuvada Büyük Britanya, Çekya, Fransa, Gürcistan, Hollanda ve Litvanya da mücadele edecek.

Şampiyonada ilk 3 sırada yer alacak takımlar, gelecek yıl Macaristan'ın ev sahipliği yapacağı Avrupa A Kategori Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'nın başantrenörü Aziz Hopyar, son hazırlıkları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Antrenman planlarımızı rakiplerimize göre yapıyoruz. Defans ve hücum çalışmalarımızı analizlerimize göre yapıyoruz. Tam kadro çalışıyoruz. Takımımızda eksik veya sakat oyuncumuz bulunmuyor. Motivasyonumuz yüksek, maça ve turnuvaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mehmet Yılmaz, Hakan Akışık, Selim Akyayla, Halit Yaşar Atay, Tarkan Atik, Hakan Gül, Metin Karaca, Sametcan Karasu, Hasari Köse, Mehmet Orçan, Samet Yılmaz, Onur Yıldırım, Yahya Çolak, Barış Şimşek.