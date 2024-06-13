Türkiye, Özel Sporcular Avrupa Atletizm Şampiyonası'na 11 Sporcuyla Katılıyor

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Özel Sporcular (Virtüs) Avrupa Atletizm Şampiyonası, bugün İsveç'te başlıyor. Türkiye, şampiyonaya 11 sporcu ile katılım sağlayacak.

Virtüs Avrupa Atletizm Şampiyonası, İsveç'in ev sahipliğinde 13-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi son yüksek performans yarışı olan şampiyonaya 16 ülkeden yaklaşık 250 sporcu katılacak. Organizasyonda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerinin madalyalar kazanmak olduğunu belirterek, "Avrupa Şampiyonası'na hazırız. Hedefimiz Avrupa şampiyonlukları kazanmak. Ay-yıldızlı bayrağımızı en üstte göndere çektirmek ve İstiklal Marşımızı İsveç'te okutmaktır. Ayrıca yüksek performansdan 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na daha çok özel sporcu ile katılmak ve Paralimpik Oyunları'nda madalyalar kazanmaktır" dedi. - İSTANBUL