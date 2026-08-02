Türkiye Padel Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor
QNB Türkiye Padel Şampiyonası, 10-13 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek. Başvurular 6 Ağustos'a kadar.
Son yıllarda tenis çatısı altında hızla gelişen padel branşının önemli ulusal organizasyonlarından QNB Türkiye Padel Şampiyonası, 10-13 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek
Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) açıklamasına göre, İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda kadınlar ve erkeklerde 18-40 yaş kategorilerinde çiftler müsabakaları yapılacak.
Turnuvaya başvurular, 6 Ağustos'a kadar federasyonun I-Kort sistemi üzerinden alınacak.
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