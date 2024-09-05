Türkiye Para Okçuluk Takımı, Paris 2024'te Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında klasik yay karışık takımda Türkiye, yarı finale çıktı.
Invalides'te düzenlenen para okçuluk branşında klasik yayda takım müsabakasında Türkiye, çeyrek finalde İran'la karşılaştı.
Sadık Savaş- Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan milli takım, rakibini 6-2 yenerek yarı finalist oldu.
Türkiye, yarı final maçına TSİ 17.40'ta çıkacak.
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