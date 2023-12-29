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Türkiye Paralimpik Sporcu Sayısında Rekor Kırdı - Son Dakika
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Türkiye Paralimpik Sporcu Sayısında Rekor Kırdı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, paralimpiğin olimpiyat kotasının 6'dan 10'a çıktığını ve Türkiye'nin bu kotanın 8'ini alan tek ülke olduğunu belirtti. Paralimpik sporcu sayısının 500'e kadar ulaştığını ve ilginin çok fazla olduğunu söyledi.

Türkiye Paralimpik Sporcu Sayısında Rekor Kırdı
29.12.2023 - 11:20,  Güncelleme: 11:48
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Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, paralimpiğin olimpiyat kotasının 6'dan 10'a çıktığını belirterek, "Bu kotanın 8'ini alan tek ülkeyiz. Paralimpik sporcu sayımız 10-15'lerden 500 kişiye kadar ulaştı. Bunun yaklaşık 70'i milli sporcu. Bu sayı daha da artacaktır, ilgi çok fazla." dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası müsabakaları için Konya'ya gelen Şahin, AA muhabirine, Konya'da böyle büyük bir organizasyon gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Şahin, "Burada 65 ilden yaklaşık 3800 sporcu var. Belki de dünyada en fazla katılımlı bir yarışmayı icara ediyoruz. Ne kadar kalabalık olursa, o kadar çok kaliteli sporcu seçebilme imkanımız var. Bugün 800 bini aşan sayılara ulaştık. Tekvando olarak, amatör sporlarda birinci sıradayız. Bu da bizi gururlandırıyor." diye konuştu.

Şahin, bu emeklerin boşa olmadığını, tekvando sporunda dünyada birinci sırada olan Türkiye'nin, 2023'te Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3 altın 3 bronz madalyayla dünya şampiyonu olduğunu anımsattı.

Paralimpikte 10'a çıkan kotanın 8'i Türkiye'nin

İstikrarlı şekilde, yaklaşık 20 senedir 6 olimpiyatta da madalya alan bir federasyon olduklarını anlatan Şahin, "Şimdi hedefimiz Paris Olimpiyatları. Allah'ın izniyle 5 kotayla dünyada en fazla kotayı alan ülkeyiz. Kendimize güveniyoruz. Çok iyi seçimler yapıyoruz ki bu başarıları elde ediyoruz." ifadesini kullandı.

Federasyon bünyesinde 2008'de oluşturulan paralimpik tekvando branşının önemine işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"Paralimpik sporcuları, büyükler milli takımıyla harmanlayarak, dünyanın en güçlü paralimpik ekibini oluşturduk. Paralimpikte hem dünyada hem de Avrupa da şampiyon olduk. Olimpiyatlarda ilk defa katılmamamıza rağmen bir gümüş bir bronz madalya aldık. Paralimpiğin kotası 6'dan 10'a çıktı. Bu kotanın 8'ini alan tek ülkeyiz. Paralimpik sporcu sayımız 10-15'lerden 500 kişiye kadar ulaştı. Bunun yaklaşık 70'i milli sporcu. Bu sayı daha da artacaktır, ilgi çok fazla. İnşallah paralimpikte, Tokyo'da elde edilen başarıların daha iyisi gelecektir."

Şahin, paralimpik tekvandoyu çok önemsediklerini, engellilerin hayata kazandırılması açısından çok değer verdikleri bir branş olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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