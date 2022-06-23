Türkiye Paravolley Süper Lig Şampiyonası ve 1. Lig play-off maçları Zonguldak'ta başladı - Son Dakika
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Türkiye Paravolley Süper Lig Şampiyonası ve 1. Lig play-off maçları Zonguldak'ta başladı

23.06.2022 16:51
Türkiye Paravolley Süper Lig Şampiyonası ve 1. Lig play-off maçları Zonguldak'ta başladı

??????? Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, Türkiye Paravolley Süper Lig Şampiyonası ve 1. Lig play-off müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

??????? Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, Türkiye Paravolley Süper Lig Şampiyonası ve 1. Lig play-off müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Gençlik ve Spor Merkezi'nde 8 ilden 12 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonda, yaklaşık 160 sporcu mücadele ediyor.

Müsabakalar öncesi gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Esatbeyoğlu, Ereğli'nin önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

TBESF Oturarak Voleybol 2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonunun yanı sıra 1. Lig final maçlarıyla Süper Lig'e çıkacak 2 takımın belirleneceği turnuvada takımlara başarılar dileyen Esatbeyoğlu, "Eylül ayında Ereğli'de Oturarak Voleybol Gümüş Ligi maçları yapılacak. Gümüş Ligi bizim için önemli turnuvalardan biri. Kendimizi görmek, camiamıza daha farklı katkı sağlamak adına güzel bir turnuva olacağını düşünüyorum. Oturarak voleybol ile ilgili spor branşlarında antrenman yapmak, çalışmak ve belli bir seviyeye gelmek gerekiyor ki Avrupa'da, dünyada yer alabilelim ve derece yapabilelim. Bu doğrultuda mevcut yönetimimiz elinden geleni yapıyor ve yapacaktır." diye konuştu.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da ilçede önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sadece burada kalmayacağız, hazırlıklar yapılıyor. Eylül ayında uluslararası müsabakalar için çeşitli ülkelerden sporcular buraya gelecek." dedi.

Açılış seremonisine, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akca, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Spor Hizmetleri Müdürü Adem Çelik, teknik heyetler ve sporcular katıldı.

Organizasyon, 26 Haziran'da sona erecek.???????

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Kaynak: AA

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