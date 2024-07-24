Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Okçulukta Madalya Arayacak

Spor

Türkiye, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk müsabakalarında 4 milli sporcuyla madalya arayacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak organizasyonda klasik yay kategorisinde gerçekleştirilecek okçuluk müsabakalarına Türkiye, erkeklerde takım halinde katılacak.

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, olimpiyatlarda bireysel yarışmaların yanı sıra klasik yay erkekler takım müsabakalarında da madalya mücadelesi verecek. Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ilk kez olimpiyatlarda yarışacak.

Klasik yay kadınlar kategorisinde ise tek kotayı Elif Berra Gökkır aldı. Almanya'nın Essen kentinde yapılan Okçuluk Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri'nde bronz madalya kazanarak Paris 2024'e kota elde eden 17 yaşındaki milli okçu, ilk kez olimpiyatlarda mücadele edecek.

Elif Berra'nın da kota almasıyla Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşında karışık takım müsabakalarında da yarışma hakkı elde etti.

İlk kez Los Angeles 1984'te temsil edildi

Türkiye, okçuluk branşında olimpiyatlarda ilk kez Los Angeles 1984'te temsil edildi. Okçulukta İzzet Avcı, Kemal Erener ve Tülin Cavlı ilk olimpik milli sporcular oldu.

Seul 1988 Olimpiyat Oyunları'na tam kadro giden milliler, son olarak Sidney 2000'de hem erkekler hem de kadınlarda takım halinde yer aldı.

Milli okçular, 1996 ve 2000 olimpiyatlarında bronz madalya maçlarına çıksa da kürsüde yer alma başarısı gösteremedi.

Atlanta 1996 Olimpiyat Oyunları'nda mili okçulardan Elif Altınkaynak, kadınlar klasik yayda bronz madalya maçını kaybederek dördüncü oldu. Atlanta'da Elif Altınkaynak, Elif Ekşi ve Natalia Nasaridze'nin yer aldığı milli takım da organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Sidney 2000 Olimpiyat Oyunları'nda ise Elif Altınkaynak, Zekiye Keskin Şatır ve Natalia Nasaridze'den oluşan milli takım, dördüncü sırada yer aldı ve bronz madalyayı kaçırdı.

İlk madalya Tokyo'da

Türkiye'nin okçuluk branşındaki tek olimpiyat madalyasını, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşan Mete Gazoz elde etti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında yapılan oyunlarda, erkekler klasik yay finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı.

Mete böylece Türk okçuluk tarihinin en büyük başarısına imza attı.

Tokyo'da Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan milli takım ise karışık takım müsabakalarında dördüncü oldu.

Olimpiyatlarda üçüncü kez boy gösterecek Mete Gazoz, Türkiye'nin Paris 2024'teki en önemli madalya umutlarından biri konumunda.

Milli takım kadrosunda yer alan sporcuların olimpiyat tecrübesi ve yaşları şu şekilde:

İsim Kota Olimpiyata katılım sayısı Yaş Mete Gazoz Klasik Yay Erkek Takım İki kez 25 Ulaş Berkim Tümer Klasik Yay Erkek Takım - 22 Muhammed Abdullah Yıldırmış Klasik Yay Erkek Takım - 20 Elif Berra Gökkır Kadınlar Klasik Yay Bireysel - 17

Kaynak: AA