Türkiye Para Okçuluk Takımı, Paris 2024'te Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında klasik yay karışık takımda Türkiye, finale çıktı.
Invalides'te düzenlenen para okçuluk branşında klasik yayda takım müsabakasında Türkiye, yarı finalde Slovenya'yla karşılaştı.
Sadık Savaş- Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan milli takım, rakibini 5-4 yenerek finale yükseldi.
Türkiye, altın madalya maçında bugün TSİ 18.35'te İtalya'yla karşılaşacak.
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