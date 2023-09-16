A Milli Kadın Voleybol Takımı, Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti - Son Dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Porto Riko\'yu 3-0 mağlup etti
Son Güncelleme: 16.09.2023 08:31

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, üstün bir oyun sergileyerek rakibini setlerde 19-25, 16-25, 14-25 yenerek galibiyete ulaştı. Ebrar Karakurt 16, Vargas da 15 sayıyla maça katkıda bulundu. Türkiye, gruptaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya "tutuk" başlayan Filenin Sultanları, ilk sette 14-13 öne geçti. Seti 25-19 kazanan milli takım, maçın sonuna kadar rakibinden üstün oyun sergiledi ve ikinci seti 25-16, final setini de 25-14 alarak sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Millilerden Ebar Karakurt 16, Vargas da 15 sayı galibiyete katkıda bulundu.

GRUPTA KİMLER VAR?

"Filenin Sultanları", grup maçlarında dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek.

İKİNCİ MAÇ BULGARİSTAN'LA

Ay yıldızlılar gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 07.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak. Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

ELEMELER 3 ÜLKEDE OYNANIYOR

Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya):

Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya):

Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.

Kaynak: AA

Porto Riko, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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