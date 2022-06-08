Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ilk ayak mücadelesi, İzmir'de yapılacak - Son Dakika
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Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ilk ayak mücadelesi, İzmir'de yapılacak

08.06.2022 14:41
Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ilk ayak mücadelesi, İzmir'de yapılacak

Toplam 3 ayaktan oluşan Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ilk mücadele, İzmir'in Foça ilçesinde yarınki deneme yarışıyla başlayacak.

Toplam 3 ayaktan oluşan Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ilk mücadele, İzmir'in Foça ilçesinde yarınki deneme yarışıyla başlayacak.

Yeni Foça Windsurf Yelken Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyonda yarınki deneme yarışlarının ardından 3 gün boyunca yarışlar gerçekleştirilecek. Organizasyon, 12 Haziran Pazar günkü mücadelelerle tamamlanacak.

İkinci ayak yarışlarının 4-7 Ağustos'ta Göztepe Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde Urla Torasan'da gerçekleştirileceği organizasyonda üçüncü ve son ayak mücadelesi Çeşme Alaçatı'da Myga Windsurf Yelken Kulübü'nde yapılacak.

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Avrupalı Gazeteciler İzmir'de Buluşuyor Avrupalı Gazeteciler İzmir'de Buluşuyor Türkiye Windsurf Slalom Ligi, Foça'da başlıyor Türkiye Windsurf Slalom Ligi, Foça'da başlıyor
Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi'nde ilk ayak mücadelesi, İzmir'de yapılacak - Son Dakika

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