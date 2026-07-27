Türkiye Şampiyonası\'nda 2 Rekor Kırıldı

Serbest Dalış Outdoor Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde 2 Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasında Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen şampiyonada 8 spor kulübünden 16'sı erkek, 4'ü kadın 20 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda Master M1 yaş grubunda yarışan İstanbul Gelişim Üniversitesi sporcusu Cenk Devrim Ulusoy, ip destekli sabit ağırlık disiplininde 70 metreye dalarak Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Aynı yaş grubunda Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü adına yarışan Birol Özbek ise sabit ağırlık çift palette tek nefeste 59 metreye ulaşarak yeni Türkiye rekoru kırdı.

Kaş Meydanı'nda düzenlenen törende, sabit ağırlık paletli, sabit ağırlık çift palet, sabit ağırlık paletsiz ve ip destekli sabit ağırlık disiplinlerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, "Bu başarılar, serbest dalış sporumuzu her yıl bir üst seviyeye taşıyor. Dünyanın belki de en güzel dalış noktalarına sahibiz. Altyapıdan yetişen sporcularımızla bu doğal antrenman alanlarında yakın zamanda başarılarıyla ülkemizin gururu olacak sporcular yetiştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.