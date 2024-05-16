Türkiye Şampiyonası'nda Flag Futbol finali Ankara'da yapılacak - Son Dakika
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Türkiye Şampiyonası'nda Flag Futbol finali Ankara'da yapılacak

Türkiye Şampiyonası\'nda Flag Futbol finali Ankara\'da yapılacak

Türkiye'de ilk defa düzenlenen Flag Futbol Türkiye Şampiyonası'nın final etabı, 29-30 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda 2 gün sürecek olan final etabında, 12 takım mücadele edecek. Koç Rams, ODTÜ Falcons, Eagles, YTÜ Stallions, İstanbul Lions, İzmir Phoenix, Dragons, Çekmeköy Wolves, Boğaziçi Sultans, EASK Vipers, EHSK Lady Knights ve İstanbul Bulls takımları, organizasyonda karşı karşıya gelecek.

16.05.2024 14:19
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Türkiye'de ilk defa düzenlenen Flag Futbol (Bayrak Futbolu) Türkiye Şampiyonası'nda final etabı 29-30 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda 2 gün sürecek final etabında 12 takım yarışacak.

Organizasyonda Koç Rams, ODTÜ Falcons, Eagles, YTÜ Stallions, İstanbul Lions, İzmir Phoenix, Dragons, Çekmeköy Wolves, Boğaziçi Sultans, EASK Vipers, EHSK Lady Knights ve İstanbul Bulls takımları karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Şampiyonası'nda Flag Futbol finali Ankara'da yapılacak - Son Dakika

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