Türkiye Şampiyonası\'nda Flag Futbol finali Ankara\'da yapılacak

Spor

Türkiye'de ilk defa düzenlenen Flag Futbol (Bayrak Futbolu) Türkiye Şampiyonası'nda final etabı 29-30 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda 2 gün sürecek final etabında 12 takım yarışacak.

Organizasyonda Koç Rams, ODTÜ Falcons, Eagles, YTÜ Stallions, İstanbul Lions, İzmir Phoenix, Dragons, Çekmeköy Wolves, Boğaziçi Sultans, EASK Vipers, EHSK Lady Knights ve İstanbul Bulls takımları karşı karşıya gelecek.