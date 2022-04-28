Türkiye Şampiyonası'ndan Malatya'ya 15 madalya - Son Dakika
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Türkiye Şampiyonası'ndan Malatya'ya 15 madalya

28.04.2022 17:28
Türkiye Şampiyonası'ndan Malatya'ya 15 madalya

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Para Atletizm Büyükler Türkiye Şampiyonası'ndan 15 madalya ile dönen engelli sporcuları makamında ağırladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Para Atletizm Büyükler Türkiye Şampiyonası'ndan 15 madalya ile dönen engelli sporcuları makamında ağırladı.

Mersin'de 15-17 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenen Para Atletizm Büyükler Türkiye Şampiyonası'na katılan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü sporcuları 15 madalya ile döndü. Yarışmalara katılan sporcuları makamında ağırlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, dereceye girenleri tebrik etti.

Ziyaretten ve yarışmalarda aldıkları sonuçlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren 3 altın madalyalı sporcu Ramazan Çuğlan, "Başkanımızın bizlere sağladığı imkanlarla Türkiye Şampiyonası'na gittik. Malatya olarak çok ciddi başarılar elde ettik. Toplam 6 milli sporcu olarak kazandık. Bu anlamda Engelliler Koordinasyon Müdürlüğümüze ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Gürkan da sporcuları kutlayarak, "Mersin'de düzenlenen Para Atletizm Büyükler Şampiyonası'na 15 ayrı branşta 6 sporcumuz katıldı. 12 altın ve 3 gümüş madalya alarak şehrimize dönmesi hem ilimiz açısından hem belediyemizin Sağlık ve Sosyal Hizmetler spor bölümleri açısından hem de sporcularımız açısından önemli bir başarıdır. Ben özellikle sporcularımıza bize bu başarıyı kazandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ben inanıyorum ki bu başarılar kendilerini milli sporcu yaptığı gibi uluslararası yarışmalarda da ülkemize alacakları madalyaları da beraberinde getirecektir. Kendilerini bu başarılarından dolayı tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmalara düz koşu, tekerlekli sandalye koşusu, gülle, disk, cirit, labut atma dallarında Malatya'dan 6 engelli sporcu katılarak başarılı oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü sporcuları Ramazan Çuğlan 100 metre-400 metre ve 1500 metre koşuda 3 altın, Fatih Batı gülle atma-disk atma ve cirit atma dalında 3 altın, Şahin Kelleci gülle atma-disk atma-cirit atma dalında 2 altın ve 1 gümüş, İsmail Yakan 100 metre-400 metre koşuda 2 altın, Ufuk Çuğlan gülle atma ve labut atmada 2 altın ve Yakup Nacar da gülle atma ve labut atmada 2 gümüş madalya aldı. - MALATYA

Türkiye Şampiyonası'ndan Malatya'ya 15 madalya
Türkiye Şampiyonası'ndan Malatya'ya 15 madalya
Türkiye Şampiyonası'ndan Malatya'ya 15 madalya

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Selahattin Gürkan, Atletizm, Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Şampiyonası'ndan Malatya'ya 15 madalya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Şampiyonası'ndan Malatya'ya 15 madalya - Son Dakika
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