Türkiye şampiyonu Afyon İmam Hatip Lisesi'nden - Son Dakika
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Türkiye şampiyonu Afyon İmam Hatip Lisesi'nden

01.03.2022 14:22
Türkiye şampiyonu Afyon İmam Hatip Lisesi'nden

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 25-27 Şubat'ta Samsun'da yapılan Güreş Serbest Stil (A)Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Afyon İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Milli güreşçi Abdullah Toprak Altın Madalya ile Türkiye şampiyonu olurken, Alperen Sezer 'ise Bronz Madalya ile Türkiye...

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 25-27 Şubat'ta Samsun'da yapılan Güreş Serbest Stil (A)Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Afyon İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Milli güreşçi Abdullah Toprak Altın Madalya ile Türkiye şampiyonu olurken, Alperen Sezer 'ise Bronz Madalya ile Türkiye üçüncüsü oldu.

25-27 Şubat'ta Samsun ilinde yapılan Güreş Serbest Stil (A)Türkiye Şampiyonası sona erdi. Müsabaka da Afyon İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarihe geçti. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda Afyon İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Milli güreşçi Abdullah Toprak 61 kg Türkiye Şampiyonu olurken, yine Afyon İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Alperen Sezer 79 kg. da Türkiye üçüncüsü oldu.

"Öğrencilerimiz ile gurur duyduk"

Güreş Serbest Stil (A)Türkiye Şampiyonası müsabakalarında tarih yazdıklarını söyleyen Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ramazan Özen, öğrencilerin elde etmiş olduğu başarı ile gurur duyduklarını söyledi. 25-27 Şubat'ta Samsun'da yapılan Güreş Serbest Stil (A)Türkiye Şampiyonası'nda aldıkları sonuçtan son derece mutlu olduklarını ve daha fazla şampiyon çıkarmayı arzuladıklarını belirten Özen, TOHM antrenörleri başta Şakir Bozkurt olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz. Güreşçilerimizi kutluyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye şampiyonu Afyon İmam Hatip Lisesi'nden

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye şampiyonu Afyon İmam Hatip Lisesi'nden - Son Dakika


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