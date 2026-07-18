Türkiye Şampiyonu Gülneva Dünya Şampiyonası Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Şampiyonu Gülneva Dünya Şampiyonası Hedefliyor

Türkiye Şampiyonu Gülneva Dünya Şampiyonası Hedefliyor
18.07.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 yaşındaki Gülneva Yalçın, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu olup dünya şampiyonasına katılmayı istiyor.

Bilek güreşinde sağ kolda 3 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki lise öğrencisi Gülneva Yalçın, dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyor.

Kırşehir Sıddık Demir Anadolu Lisesi öğrencisi Gülneva, 2028'de düzenlenecek yeri ve tarihi henüz açıklanmayan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılma hedefiyle antrenörü Yunus Tekin ile Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu Gülneva Yalçın, AA muhabirine, 5 senedir bilek güreşi yaptığını, ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin yeteneğini fark etmesi üzerine bu branşa yoğunlaştığını söyledi.

Daha sonra bilek güreşi antrenörü Yunus Tekin ile çalıştığını anlatan Gülneva, kısa sürede kendi kategorisinde Kırşehir birincisi olduğunu ifade etti.

Gülneva, 2023, 2024 ve 2025'te Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katıldığını belirterek, "Son 3 yılın sağ kolda Türkiye şampiyonuyum ve Avrupa ikincisiyim. Bilek ve pençe (el kavrama kuvveti) gücümün diğer sporculara göre daha üstün olduğunu fark ettiler. Ben de bunun üzerine gittim." dedi.

Dünya şampiyonasına katılmak istiyor

Babasının her zaman kendisine destek olduğunu, maçlarına geldiğini anlatan Gülneva, "Babam bana çok yardımcı oldu. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum. Ailem bana hep destek oldu. Okuldaki derslerimle sporu iyi götürdüm. Bundan sonra da onların desteğiyle yeni başarılar elde etmek istiyorum. Hedefim ailemin desteği ile tekrar milli takıma seçilip, dünya şampiyonasına gitmek." diye konuştu.

Kızının spor yapmasından mutlu olduğunu dile getiren baba Sedat Yalçın da tüm ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanında olmayı sürdüreceğini söyledi.

Yalçın, haftada 2-3 gün Gülneva'nın antrenmanlarına ve il dışı müsabakalarına kadar gittiğini belirterek, "Özellikle Türkiye şampiyonu olması ve Avrupa'da derece alması bizi çok gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

"Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Yunus Tekin de her yıl 3 bine yakın öğrenciyi, sağ-sol kol olmak üzere kendi yaş ve kilolarında değerlendirdiklerini anlattı.

Sporcu sayısının artması ve devamlılığın sağlanmasını arzu ettiklerini vurgulayan Tekin, öğrencileri her zaman spora beklediklerini, yeteneklerini keşfedip, milli sporcu olarak ülkeye kazandırmak istediklerini dile getirdi.

Gülneva'nın yaşına ve kilosuna göre çok kuvvetli olduğuna değinen Tekin, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yaptığı genel taramalarda böyle 'Pençe kuvveti' yüksek çıkan bir öğrencimizin olduğunu duydum. Daha sonra okulda hocasının da Gülneva'nın çok yetenekli bir öğrenci olduğundan bahsetmesiyle çalışmalara başladık. Gerçekten de Gülneva çok kabiliyetli ve gücünü ortaya koyarak o yıl milli takımda birinci oldu, Avrupa'ya gitti. Öğrencimiz son 3 yılın Türkiye şampiyonu. Bu son 3 yılda da bir Avrupa ikinciliği var. Tekrar hazırlanıp Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Şampiyonu Gülneva Dünya Şampiyonası Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı
Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Dem Parti İmralı Heyeti’nin İmralı Adası’na gideceği tarih belli oldu Dem Parti İmralı Heyeti'nin İmralı Adası'na gideceği tarih belli oldu
Bir dönem sona eriyor Bu paralar artık ATM’den çekilemeyecek Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek
Aynı gün iki evladını kaybetti Yaşları 10 ve 7’ydi Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi

11:49
Annesini toprağa veren Aslı Baykal’dan zehir zemberek paylaşım
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
11:08
Rusya’nın e-ticaret devi vuruldu Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
11:05
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’den geriye bu sözler kaldı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı
10:43
Büyük skandal Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
09:57
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
09:56
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 12:01:44. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Şampiyonu Gülneva Dünya Şampiyonası Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.