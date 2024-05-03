Konya'da Türkiye Şampiyonu Yasin Yeşil'e Karşılama Töreni - Son Dakika
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Konya'da Türkiye Şampiyonu Yasin Yeşil'e Karşılama Töreni

Konya\'da Türkiye Şampiyonu Yasin Yeşil\'e Karşılama Töreni

Konya'da yapılan minder güreşlerinde Türkiye şampiyonu olan Yasin Yeşil için Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Keşlik Mahallesi'nde karşılama töreni düzenlendi. Mahalleye meşalelerle gelen Yeşil, dualar eşliğinde karşılandı ve kutlamalar yapıldı. Mahalle halkı ve okul öğrencilerinin katıldığı törende Yeşil'e altın hediye edildi. Yasin Yeşil, aynı zamanda 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de birinci olmuştu.

03.05.2024 15:53
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Konya'da yapılan minder güreşlerinde 23 yaş altı grubunda ve 70 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Yasin Yeşil için memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Keşlik Mahallesi'nde karşılama töreni düzenlendi.

Mahalleye gelişinde meşalelerle karşılanan Yeşil için dualar edildikten sonra kurban kesildi, davul zurna eşliğinde kutlama yapıldı.

Tebrikleri kabul eden Yeşil'e Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Durak, altın hediye ederek, "Keşlik halkı olarak seninle gurur duyuyoruz. Göğsümüzü kabarttın." dedi.

Kutlamaya mahalle halkının yanı sıra Keşlik Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. Organizasyonda ayrıca şampiyon güreşçinin ailesi de yer aldı.

Yasin Yeşil, 2022 yılında Edirne'de düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin deste küçük kategorisinde de birinci olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konya'da Türkiye Şampiyonu Yasin Yeşil'e Karşılama Töreni - Son Dakika

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