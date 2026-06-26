Türkiye Sayokan Şampiyonası Karabük'te başladı.

Yeni Mahalle Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 13 ildeki 22 kulüpten 346 sporcu, idareci ve antrenör katılıyor.

Programda konuşan Dünya Sayokan Federasyonu Başkanı Ahmet Yaşar Tanrıverdi, Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen organizasyonun heyecan ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Organizasyonun sadece spor değil, birlik, kardeşlik, disiplin, ahlak ve milli değerlerin genç nesillere aktarılmasının önemli adımı olduğunu belirten Tanrıverdi, "Sayokan köklerini tarihinden alan, cesareti, saygıyı ve mücadele ruhunu yaşatan spor ve savunma sanatıdır." dedi.

Tanrıverdi, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onları güçlü, karakterli, bilinçli ve faydalı bireyler olarak yetiştirmek için gayret ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün burada mücadele edecek her sporcu bizim için zaten birer kazanandır çünkü spor yapan gençlik umudun ve geleceğin, güçlü toplumların temelidir. Hedefimiz sayokanı yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada güçlü spor branşı haline getirmektir. İnşallah bu ilk organizasyon gelecekte yapılacak ulusal ve uluslararası şampiyonaların başlangıcı olacaktır. Bu anlamlı organizasyonun ülkemize, gençlerimize ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de Karabük'te birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bu yıl 30'a yakın farklı branşta ilimizde Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sporcularımızı, idarecilerimizi, hakemleri ve antrenörlerimizi ağırladık." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından protokol üyelerine plaket takdim edildi.

Toplu fotoğraf çekiminden sonra gösteri müsabakası düzenledi, ardından şampiyona müsabakaları başladı.

Programa, Vali Oktay Çağatay, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, kurum müdürleri, sporcuların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Şampiyona, 28 Haziran'da sona erecek.