Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika
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Spor

Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu

Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası\'nda madalyalar sahiplerini buldu

Ankara'daki Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenen Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda 16 kulüpten 378 sporcu, 9 kategoride mücadele etti. Büyüklerde Cosmos, gençlerde ise Bosphorus takımı şampiyonluğa ulaştı.

11.02.2024 15:41
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Türkiye Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu.

Ankara'daki Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda 16 kulüpten 378 sporcu, 9 kategoride mücadele etti.

Büyüklerde Cosmos, gençlerde ise Bosphorus takımı şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA

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