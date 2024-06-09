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Sualtı sporlarında Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, Sırbistan'da düzenlenecek.

Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 4-10 Temmuz tarihlerinde başkent Belgrad'da yapılacak.

Türkiye'yi şampiyonada Yağmur Ergün, Sude Fidan, Hamza Varol, Görkem Babahan, Ömer Mete Çifçi, Nida Murathan Bulut, İbrahim Ulaş Özdemir, Derinsu Şirin Şilli, Eslem Erman, Toprak Toprak, Yunus Cenkay Yılmaz, Derin Atman, Polat Kaan Perçiner, Ege Kerem Yamanoğlu, Adasu Ramazanoğlu, Asya Ceren Yılmaz ve Zeynep Elbir temsil edecek.