Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 6. hafta 4 maçla başladı, iLab 93-91 kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 6. hafta 4 maçla başladı, iLab 93-91 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftası 4 maçla başladı. TED Ankara Kolejliler Finalspor'a 75-77 yenilirken iLab Basketbol OGM Ormanspor'u 93-91, Kipaş İstiklalspor Cedi Osman Basketbol'u 114-82, MKE Ankaragücü Göztepe Isonem'i 88-86 yendi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftası, 4 maçla başladı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
TED Ankara Kolejliler-Finalspor: 75-77
iLab Basketbol-OGM Ormanspor: 93-91
Kipaş İstiklalspor- Cedi Osman Basketbol: 114-82
MKE Ankaragücü-Göztepe Isonem: 88-86
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?