Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 6. hafta 4 maçla başladı, iLab 93-91 kazandı - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 6. hafta 4 maçla başladı, iLab 93-91 kazandı

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftası 4 maçla başladı. TED Ankara Kolejliler Finalspor'a 75-77 yenilirken iLab Basketbol OGM Ormanspor'u 93-91, Kipaş İstiklalspor Cedi Osman Basketbol'u 114-82, MKE Ankaragücü Göztepe Isonem'i 88-86 yendi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftası, 4 maçla başladı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

TED Ankara Kolejliler-Finalspor: 75-77

iLab Basketbol-OGM Ormanspor: 93-91

Kipaş İstiklalspor- Cedi Osman Basketbol: 114-82

MKE Ankaragücü-Göztepe Isonem: 88-86

Kaynak: AA
TED Ankara KolejlilerMKE AnkaragücüCedi OsmanSigortaTürkiyeKipaşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 6. hafta 4 maçla başladı, iLab 93-91 kazandı - Son Dakika
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