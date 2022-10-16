Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

16.10.2022 15:04
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhun, Özge Şentürk BayraktarGaziantep Basketbol: Miller 10, Dotson 20, Hammonds 13, Leon Harun Apaydın, Egbunu 11, Can Uğur Öğüt 12, Metin Türen 2, Birkan Batuk 3, Muhsin Yaşar 5, Koray Çekici, Emir Arda Sivas 3Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford...

Salon: Şahinbey

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhun, Özge Şentürk Bayraktar

Gaziantep Basketbol: Miller 10, Dotson 20, Hammonds 13, Leon Harun Apaydın, Egbunu 11, Can Uğur Öğüt 12, Metin Türen 2, Birkan Batuk 3, Muhsin Yaşar 5, Koray Çekici, Emir Arda Sivas 3

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 16, Harris 9, Kulvietis 4, Sajus 14, Rivers 9, Metehan Akyel 2, Can Mutaf 2, Tayfun Erülkü 3, Mehmet Fırat Alem 2, Can Kurt

1. Periyot: 16 - 19

Devre: 41- 30

3. Periyot: 66 - 48

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Gaziantep Basketbol evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-61 yendi.

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Kaynak: AA

Büyükçekmece, Kerem Baki, basketbol, Leon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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