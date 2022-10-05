Konyaspor Basketbol, AYOS Group ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Konyaspor Basketbol, AYOS Group ile sponsorluk anlaşması imzaladı

05.10.2022 17:42
Konyaspor Basketbol, AYOS Group ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Konyaspor Basketbol, AYOS Group ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Konyaspor Basketbol, AYOS Group ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri, AYOS Group Başkan Vekili Osman Şirin ve basketbol takımının oyuncuları katıldı.

Törende konuşan Özgökçen, isim ve forma sırt sponsorluğu anlaşmasının iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Yapılan anlaşma neticesinde, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2022-2023 sezonunda, takımın AYOS Konyaspor Basketbol adıyla mücadele edeceğini belirten Özgökçen, "Ayrıca Süper Lig maçlarında formalarımızın sırt kısmında 'AYOS Group' yazısı olacaktır. Basketbol takımımız, sezonun ilk maçında Beşiktaş'a konuk oldu ve sahadan 90-82'lik skorla galip ayrıldı. Koçumuz Engin Gençoğlu ve basketbolcularımızı parkede gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum." dedi.

"Taraftarın desteğiyle Konya'da kolay kolay maç kaybetmeyeceğimize inanıyorum"

TOFAŞ ile oynayacakları maça da değinen Özgökçen, şunları kaydetti:

"Taraftarımızı, cumartesi günü saat 15.30'da sezonun ilk iç saha maçı olan TOFAŞ karşılaşmasında Selçuklu Belediye Spor Salonu'na bekliyoruz. Geçen sezon şampiyonluk yolunda salonumuzda oluşan muhteşem atmosferi, oynanan maçları herkes gördü. Gerçekten taraftarın desteğini aldığımız zaman Konya'da kolay kolay maç kaybetmeyeceğimize tüm kalbimle inanıyorum."

AYOS Group Başkan Vekili Osman Şirin de atılan imzaların kıymetli olduğunu belirterek, bu birliktelik için AYOS Group adına teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaspor Basketbol, AYOS Group ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika

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