Aliağa Petkimspor, sezona galibiyetle başlamak istiyor - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, sezona galibiyetle başlamak istiyor

30.09.2022 17:42
Aliağa Petkimspor, sezona galibiyetle başlamak istiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarın deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile karşılaşacak Aliağa Petkimspor'un takım kaptanı Nusret Yıldırım, sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini bildirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarın deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile karşılaşacak Aliağa Petkimspor'un takım kaptanı Nusret Yıldırım, sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini bildirdi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, yeni oyunculardan kurulu kadrolarıyla güzel ve verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Nusret Yıldırım, "Sezonun ilk karşılaşmasında zorlu Denizli deplasmanında olacağız. Bu karşılaşmaya da çok iyi hazırlandık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtıp sezona galibiyetle başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aliağa Petkimspor'un yeni oyuncularından Ömercan Engin de Basketbol Süper Ligi'nde oynamanın her zaman hayali olduğunu belirterek, "Takım olarak bu sene çok iyi işler yapacağımıza inancım tam. Denizli maçının bizim için güzel bin başlangıç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki Yukatel Merkezefendi Belediyesi-Aliağa Petkimspor maçı yarın saat 13.00'te başlayacak.

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Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Nusret Yıldırım, Merkezefendi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, sezona galibiyetle başlamak istiyor - Son Dakika

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