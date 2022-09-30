Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Lig'de ilk maçına çıkacak - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Lig'de ilk maçına çıkacak

30.09.2022 15:08
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Lig'de ilk maçına çıkacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligdeki ilk maçında yarın Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligdeki ilk maçında yarın Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşması saat 15.30'da başlayacak.

Geçen sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde direkt Süper Lig vizesi alan Manisa temsilcisi, Basketbol Süper Ligi'nin 86. takımı olarak mücadele edecek.

Başantrenörlüğünü Ceyhun Cabadak'ın yaptığı Manisa takımında genel menajerlik görevini de Nihat Mala yapıyor.

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Lig'de ilk maçına çıkacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Lig'de ilk maçına çıkacak - Son Dakika
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