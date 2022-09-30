Başantrenörlüğünü Ceyhun Cabadak'ın yaptığı Manisa takımında genel menajerlik görevini de Nihat Mala yapıyor.

Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Lig'de ilk maçına çıkacak - Son Dakika

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