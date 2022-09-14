Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Kayseri'de düzenlenecek - Son Dakika
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Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Kayseri'de düzenlenecek

14.09.2022 12:42
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Kayseri'de düzenlenecek

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Kayseri'de düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası 16-17 Eylül tarihlerinde Kayseri ilinin Kocasinan ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası yarışları ilk kez Kayseri Valiliği ve Kocasinan Belediyesi'nin destekleriyle Yamula Barajı'nda yer alan Kuşçu Tesisleri'nde 16 Eylül Cuma ve 17 Eylül Cumartesi günleri gerçekleştirilecek.

Kayseri Marina olarak da anılan Kuşçu sahilinde organize edilecek şampiyonada sporcular 7 kategoride mücadele edip, flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştirecek. Su üzerinde heyecan veren ekstrem hareketler ile izleyicilere şölen yaşatacak olan Kayseri yarışları; OPEN, Pro Stock (0-179 bg), Pro Stock (180 bg ve üstü), Kadınlar Kupası, Gençler Flyboard ve Drag sınıflarında yapılacak.

17 Eylül Cumartesi günü yapılacak yarış programı şöyle:

10: 00 Stock Pro1 yarışı

10: 30 Stock Pro2 yarışı

11: 00 Kadınlar kupası yarışı

11: 30 Open yarışı

12: 00 Drag yarışı

12: 30 Gençler yarışı

13: 00 Flyboard yarışı

14: 00 Stock Pro1 yarışı ve kupa töreni

14: 30 Stock Pro2 yarışı ve kupa töreni

15: 00 Open yarışı ve kupa töreni

15: 30 Flyboard yarışı final ve kupa töreni - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye, Kayseri, Eylül, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Kayseri'de düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Kayseri'de düzenlenecek - Son Dakika
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