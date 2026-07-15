Türkiye Sualtı Hokeyi Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Türkiye Sualtı Hokeyi Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

15.07.2026 14:36
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Türkiye, CMAS Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'na Kocaeli'de ev sahipliği yapacak. 533 sporcu yarışacak.

Türkiye, CMAS Sualtı Hokeyi 19 ve 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na ilk kez Kocaeli'de ev sahipliği yapacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre organizasyon Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda 18-25 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) takviminde yer alan şampiyonada 12 ülkeden 533 sporcu podyum mücadelesi verecek.

Kolombiya, Polonya, İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Şili, Hollanda, Arjantin, ABD, Avustralya ve Türkiye'nin katılacağı şampiyonada, 24 yaş altı erkeklerde 10, kadınlarda 9 takım; 19 yaş altında ise erkeklerde 10, kadınlarda 7 takım yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, Türkiye'nin sualtı sporlarında son yıllarda önemli gelişim gösterdiğini belirterek, "Dünyanın en saygın şampiyonalarından birine ev sahipliği yapmanın heyecanı ve gururu içindeyiz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Hedefimiz, ülkemize yakışır bir organizasyona imza atmak ve kadınlar ile erkeklerde şampiyonluk madalyasını evimizde kazanmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Sualtı Hokeyi Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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