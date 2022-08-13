Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor

13.08.2022 14:24
Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Genç-Yıldız-Küçükler Türkiye Şampiyonası ile Paletli Yüzme Açık Su Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası Kayseri'de devam ediyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Genç-Yıldız-Küçükler Türkiye Şampiyonası ile Paletli Yüzme Açık Su Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası Kayseri'de devam ediyor.

Kayseri Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki Paletli Yüzme Açık Su Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda 17 kulüpten 57 sporcu, diğer müsabakada ise 291 sporcu yarışıyor.

İkinci gün yarışlarında bayanlar ve erkekler, serilerinde kıyasıya mücadele ortaya koydu.

Yarışma yarın düzenlenecek sabah ve akşam seanslarının ardından kapanış seremonisi ve madalya töreni ile sona erecek.

YORUMLAR
500
Kayseri haberi! Kayseri 'de kısa kısa Kayseri haberi! Kayseri 'de kısa kısa TEMA Vakfı, 'Orman yangınlarını önlemek söndürmekten daha kolay' TEMA Vakfı, 'Orman yangınlarını önlemek söndürmekten daha kolay'
Kaynak: AA

Kayseri, Türkiye, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:46 Doktor Erol Köse'den dekolte elbiseyle sahne alan eski sevgilisi Gülşen'e tepki: Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti
12:58 İzmir'de vahşet! Dayaktan kaçan Hanife, terminalde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
12:51 Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup: Seçimlerde bir kez daha desteğinize talibiz
13:56 Kılıçdaroğlu, gençlere vaatlerde bulundu: Çalınan hayalleri iade edeceğiz
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:43 Bakan Soylu, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan operasyonu açıkladı: Biraz orantısız güç kullandık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 14:24:43. #1.11#
SON DAKİKA: Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement