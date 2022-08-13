Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Genç-Yıldız-Küçükler Türkiye Şampiyonası ile Paletli Yüzme Açık Su Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası Kayseri'de devam ediyor.
Kayseri Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki Paletli Yüzme Açık Su Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda 17 kulüpten 57 sporcu, diğer müsabakada ise 291 sporcu yarışıyor.
İkinci gün yarışlarında bayanlar ve erkekler, serilerinde kıyasıya mücadele ortaya koydu.
Yarışma yarın düzenlenecek sabah ve akşam seanslarının ardından kapanış seremonisi ve madalya töreni ile sona erecek.
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