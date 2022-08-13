Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor

Yarışma yarın düzenlenecek sabah ve akşam seanslarının ardından kapanış seremonisi ve madalya töreni ile sona erecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Genç-Yıldız-Küçükler Türkiye Şampiyonası ile Paletli Yüzme Açık Su Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası Kayseri 'de devam ediyor.

Kaynak: AA

Kayseri, Türkiye, su, Spor, Son Dakika

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