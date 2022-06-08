" Spor , Turizmin Geleceğidir" sloganıyla Spor Turizmi kapsamında gerçekleştirilen ve 6 ayaktan oluşan şampiyonanın Bergama yarışında toplu start alacak endurocular, Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadınlar (EK) sınıflarında mücadele edecek.

Kaynak: AA

Bergama, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak - Son Dakika

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