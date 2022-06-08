Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak

08.06.2022 10:22
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak

Motor sporlarında Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. ayak yarışları, hafta sonu İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek.

Motor sporlarında Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. ayak yarışları, hafta sonu İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek.

Bergama Belediyesinin destekleriyle 11-12 Haziran'da düzenlenecek 3. ayak mücadelesi, Bergama Süper Enduro Pisti'nde yapılacak.

" Spor, Turizmin Geleceğidir" sloganıyla Spor Turizmi kapsamında gerçekleştirilen ve 6 ayaktan oluşan şampiyonanın Bergama yarışında toplu start alacak endurocular, Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadınlar (EK) sınıflarında mücadele edecek.

YORUMLAR
500
Türkiye turuna çıkan İsviçreli çift Acıgöl'de mola verdi Türkiye turuna çıkan İsviçreli çift Acıgöl'de mola verdi TÜGVA İcathanelerinde robotik kodlama eğitimi alan 120 kişi mezun oldu TÜGVA İcathanelerinde robotik kodlama eğitimi alan 120 kişi mezun oldu
Kaynak: AA

Bergama, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
09:55 Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
09:24 İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
08:49 Güldür Güldür ekibi şimdi de altılı masa liderlerini taklit etti
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkar edecek değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 10:39:33. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement