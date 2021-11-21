Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi: Ceylanpınar Besk: 73 Bursa Besk: 46

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligin 4'üncü haftasında oynanan karşılaşmada Ceylanpınar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı (Ceylanpınar Besk) kendi sahasında Bursa Bedensel Engelliler Basketbol Takımını (Bursa Besk) 73-46 yendi.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligin 4'üncü haftasında oynanan karşılaşmada Ceylanpınar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı (Ceylanpınar Besk) kendi sahasında Bursa Bedensel Engelliler Basketbol Takımını (Bursa Besk) 73-46 yendi. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligin 4'üncü haftasında Ceylanpınar Besk, sahasında Bursa Besk'i ağırladı. Karşılaşmanın ilk periyodunda Ceylanpınar Besk rakibine 13 - 9 üstünlük sağladı. İkinci periyoda da hızlı başlayan Ceylanpınar Besk, ilk yarıyı 24 - 22 tamamladı. İkici yarıya da sayılarla başlayan Ceylanpınar Besk, üçüncü çeyreği 42 - 35 tamamladı. Son periyotta rakibine fark atan Ceylanpınar Besk, karşılaşmayı 73 - 46 üstünlükle tamamladı. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonunda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alan Ceylanpınar Besk, 7 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. - ŞANLIURFA

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