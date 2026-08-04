Türkiye Tekvando Takımı Şampiyona Hazırlıklarına Başladı
Türkiye Tekvando Milli Takımı, Dünya Poomsae Şampiyonası için Çanakkale'de kamp yapıyor.
Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'na katılacak Türkiye Tekvando Milli Takımı'nın hazırlık kampı Çanakkale'de başladı.
Güney Kore'de 16-20 Eylül arasında düzenlenecek Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'na katılacak Türkiye Tekvando Milli Takımı hazırlıkları Çanakkale'de sürdürüyor.
Güzelyalı Milli Takımlar Kamp Merkezi'ndeki kampta sporcular çalışmalarını yoğun antrenman programı çerçevesinde gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA
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