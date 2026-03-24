Türkiye Tekvandocuları 2028 Olimpiyatları'na Altın Hedefiyle Katılacak
Türkiye Tekvandocuları 2028 Olimpiyatları'na Altın Hedefiyle Katılacak

24.03.2026 11:28
Federasyon Başkanı Tanrıkulu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na 6 sporcu ile katılacaklarını duyurdu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na 6 sporcuyla katılmayı ve altın madalya ile Türkiye'ye dönmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tanrıkulu, 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası için geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.

Yaklaşık 180 bin lisanslı sporcu ile önemli bir potansiyele sahip olduklarını belirten Tanrıkulu, Türk tekvandosunun geçen yılı önemli başarılara imza atarak geçirdiğini kaydetti.

Geçen yıl Çin'de düzenlenen Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak genel klasmanda dünya şampiyonu olduklarına dikkati çeken Tanrıkulu, "Türkiye artık katıldığı tüm uluslararası şampiyonaların en büyük şampiyonluk adayı diyebiliriz. 191 ülke arasında dünya şampiyonu olmak kolay değildi." dedi.

Güney Kore'nin 1973 yılından bu yana büyüklerde dünya şampiyonluğunu kazandığını vurgulayan Tanrıkulu, "Onlar da bizi tebrik etti. Geçen yılki dünya şampiyonluğunun haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tekvandoda dünyanın zirvesindeyiz ve bunu korumak istiyoruz. Bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. " diye konuştu.

Olimpiyatlar için çalışmalar başladı

Tanrıkulu, başkan olarak en büyük hayalinin olimpiyatlar olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2026'da olimpiyatlara giden yol için puanlama sistemi başladı. 2027 sonunda puanlama sisteminde kendi kategorilerinde ilk 6'ya giren sporcular olimpiyatlara katılım hakkı elde edecek. Bunu başaramayanlar için de kıta elemeleri başlayacak. Bizim de bu anlamda yoğun çalışmalarımız başladı. Olimpiyatlardan madalyalarla dönmek istiyoruz. Paris Olimpiyatları'na 5 sporcu ile katılmıştık. Los Angeles'a ise 6 sporcu ile katılmayı amaçlıyoruz. Bu olimpiyattan altın madalya ile ülkemize dönmek istiyoruz."

Bu yılki en önemli organizasyonun ise Almanya'da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Şampiyonası olduğuna işaret eden Tanrıkulu, "Oraya en iyi takımımızla gidip yine takım halinde şampiyon olmayı amaçlıyoruz. Dünya şampiyonu takıma da bu yakışır. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülkemize Avrupa şampiyonu olarak dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Galatasaray’a transfer olmak için bakın ne yapıyor Galatasaray'a transfer olmak için bakın ne yapıyor
Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini “eşarp“ kanıtladı Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini "eşarp" kanıtladı
Katar’da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı

12:37
Kuyumcularda altın kalmadı
Kuyumcularda altın kalmadı
12:18
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri ve savunması
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
11:33
İran’a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
İran'a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
11:04
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
