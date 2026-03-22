Uluslararası Belçika Açık Tekvando Turnuvası'na katılan milli sporcular, büyükler ve gençlerde 8 altın, 12 gümüş ve 10 bronz madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Lommel kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, büyükler kategorisinde 38, gençlerde 20 sporcu temsil etti.
Ay-yıldızlı sporcular, büyüklerde 4 altın, 5 gümüş, 6 bronz, gençlerde de 4 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya aldı.
Turnuvada görev alan Sinem Gültaş ise en iyi hakem ödülüne layık görüldü.
Son Dakika › Spor › Türkiye Tekvandoda 8 Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
