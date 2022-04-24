Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş Açıklaması - Son Dakika
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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş Açıklaması

24.04.2022 16:27
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş Açıklaması

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, başarının cinsiyeti olmadığını vurguladı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, başarının cinsiyeti olmadığını vurguladı.

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilen "TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul" çiftler ve tekler final maçları öncesinde Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, final maçları öncesinde düzenlenen basın toplantısında federasyonun "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı"nı açıkladı.

Başkan Durmuş, "Sporun, bu kadar güçlü olduğu bir yerde özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği gelişiminde de çok önemli bir görevi çok önemli bir doğal etkisi olduğunu yaşayarak görenlerden biriyim." dedi.

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı"na destek veren herkese teşekkür eden Durmuş, "Başarının cinsiyeti yoktur." sözleriyle konuşmasına son verdi.

TTF İstişare Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı, "Federasyonumuz çok önemli bir çalışma yaptı, çok önemli hedefler ortaya koydu. Sadece tenis sporu için değil tüm spor dalları için değerli olduğunu düşündüğüm bu çalışma, iş dünyası için de örnek oluşturacak. Türkiye Tenis Federasyonunu, toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında göstermiş olduğu dönüştürücü liderlik için yürekten kutluyorum." İfadelerini kullandı.

TTF Cinsiyet Eşitliği Kurulu Üyesi Eda Sevaioğlu Tan ise kadın tenisçi, antrenör ve hakem sayısı arttırmanın önemine vurgu yaparak "Kadın rol modeller yaratmamız gerekiyor ki daha fazla genç kızımız özenip kendilerini geliştirsinler." şeklinde konuştu.

-TTF'nin açıklaması

TTF'den yapılan yazılı açıklamada ise "Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), sporun her alanında kadınların ve erkeklerin eşit katılımını ve görünürlüğünü sağlamayı ve tüm bireylerin toplumsal cinsiyete duyarlı, eşitlikçi, kapsayıcı ve saygılı bir ortamda spora katılımını teşvik etmeyi taahhüt etmektedir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı, Türkiye Tenis Federasyonunun toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili taahhütlerinin uygulamaya geçirilmesine ilişkin bir yol haritasıdır." bilgisi verildi.

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BNP Paribas, İstanbul, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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