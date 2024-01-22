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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer alan fotoğrafları inceledi ve oy kullandı. Durmuş, 'Gazze'ye destek' ve 'Türkiye yüzyılı' gibi fotoğraflara oy vererek tercihini belirtti. Gazze ve deprem kategorilerindeki fotoğrafların önemine vurgu yapan Durmuş, Anadolu Ajansının önemli işlere imza attığını ifade etti.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
22.01.2024 - 10:05,
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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Durmuş, "Yılın Kareleri" oylamasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde David Alvaro'nun "Gazze'ye destek" isimli fotoğrafını seçen Durmuş, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", haber kategorisinde ise Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı" fotoğrafına oy verdi.

Durmuş, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Abed Zagout'un "Çaresizlik" ile "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in çektiği "116 saat sonra kurtarılan can" fotoğrafını tercih etti.

"Yılın Kareleri" oylamasında Gazze: Kanıt kategorilerinde yer alan fotoğrafların çok önemli olduğunu belirten Durmuş, "Bunu sadece Anadolu Ajansı yapabilirdi." dedi.

Anadolu Ajansının çok önemli işlere imza attığını aktaran Durmuş, "Emeği geçen bütün arkadaşlarımın ellerine, yüreğine sağlık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Türkiye, Deprem, Gazze, Tenis, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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