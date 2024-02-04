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Türkiye Tenis Federasyonu eski başkanı Şadi Toker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye Tenis Federasyonu eski başkanı Şadi Toker hayatını kaybetti

Türkiye Tenis Federasyonu eski başkanı Şadi Toker hayatını kaybetti

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 1997-2000 yılları arasında başkanlığını yapan Şadi Toker'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecektir.

04.02.2024 13:43
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Türkiye Tenis Federasyonunun 1997-2000 yılları arasında başkanlığını yapan Şadi Toker, hayatını kaybetti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye Tenis Federasyonuna 1997-2000 yılları arasında başkanlık yapan Şadi Toker'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye Tenis Federasyonu eski başkanı Şadi Toker hayatını kaybetti - Son Dakika
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