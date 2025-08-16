Türkiye Tetratlon Şampiyonası'nda Gümüş Madalyalar Kazandı

Türkiye, Mısır'da düzenlenen Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya elde etti.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre İskenderiye kentindeki organizasyonda kadınlar bireyselde Elif Duman, 1164 puanla ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Kadınlar takım mücadelelerinde ise Aylin Yılmaz, Elif Duman ve Nevra Fandaklı'dan oluşan milli takım, 3348 puan toplayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Bu sonuçla Türkiye, yarın sona erecek şampiyonada 3. madalyasını aldı.
