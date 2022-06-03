12 senedir Kartepe Belediyesi ile KOSDER ( Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü) işbirliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TOSFED'in ( Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ) desteğiyle düzenlenen AVİS Türkiye Tırmanma Şampiyonası II. Ayak Kartepe tırmanma yarışları, başlıyor. Kartepe Yolu Bayraktepe Mevkii'nde yapılacak olan yarışmada 25 sporcu yeteneklerini gösterecek. Şampiyona cumartesi günü Maşukiye Meydanı'nda gösterisi başlayacak. Antrenman turları sonrasında pazar günü yarışmanın startı verilecek.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Tırmanma Şampiyonası Kartepe'de başlıyor - Son Dakika

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