Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı Bursa'da düzenlenecek - Son Dakika
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Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı Bursa'da düzenlenecek

29.06.2022 18:12
Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı Bursa'da düzenlenecek

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı, 2-3 Temmuz'da Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek.

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı, 2-3 Temmuz'da Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ve Gemlik Belediyesi katkılarıyla organize edilen yarış, 2 Temmuz Cumartesi günü teknik kontrolün ardından saat 18.00'de Gemlik İskele Meydanı'nda düzenlenecek start seremonisiyle başlayacak.

Kumla Jandarma Karakolu önünden 3 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de başlayacak yarış, 7 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış olarak koşulacak. Kategori 1'de 9, Kategori 2'de 7, Kategori 3'te 16 ve Kategori 4'te 10 olmak üzere toplam 42 sürücünün mücadele edeceği yarış, ulusal ve mahalli klasmanlarda değerlendirilecek.

Organizasyon, saat 19.30'da Kumla İskelesi'nde düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

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Kaynak: AA

Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı Bursa'da düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı Bursa'da düzenlenecek - Son Dakika
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