Türkiye, transfer piyasasında en çok zarar eden ülkeler arasında üçüncü sırada

Türkiye, 99 milyon Dolar harcayarak, transfer piyasasında en çok zarar eden ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı
Futbol dünyasında 2023 yılında 9 milyar Dolar'la transfer harcama rekoru kılırdı
İSTANBUL, - Futbol dünyasında 2023 yılında 9 milyar Dolar'la transfer harcama rekoru kırılırken, transferde en çok zarar eden üçüncü ülkenin ise Türkiye olduğu ifade edildi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2023 yılının transfer raporunu yayınladı. Raporda, futbol dünyasında 2023 yılında ilk kez 9 milyar Dolar barajının aşılarak harcama rekorunun kırıldığı belirtilirken, transferde en çok zarar eden üçüncü ülkenin de Türkiye olduğu bildirildi.
FIFA'nın raporuna göre Türk kulüpleri geçtiğimiz yıl transfere 99 milyon Dolar harcadı. Buna göre Türkiye, bu harcamayla transfer piyasasında en çok zarar eden ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı. 1 milyar 915 milyon Dolar'la İngiltere ilk sırada bulunurken, Suudi Arabistan 953 milyon Dolar'la ikinci, ABD ise 64 milyon Dolar zararla dördüncü oldu.
Ayrıca Suudi Arabistan'ın bu harcamayla tarihinde ilk kez transfer borsasında ilk üç ülke arasına girdiği kaydedildi.
Öte yandan 2023 yılında kar eden kulüpler de açıklandı. Almanya 359 milyon Dolar ile en çok kar eden ülkeler arasında birinci sırayı aldı. İtalya 264 milyon Dolar'la ikinci, Portekiz 253 milyon Dolar'la üçüncü, İspanya 247 milyon Dolar'la dördüncü, Hollanda da 211 milyon Dolar'la beşinci sırada yer buldu.
Tüm kulüplerin geçtiğimiz yıl 9 milyar 630 milyon Dolar transfer harcamasıyla rekor kırdığı ifade edilirken, 2022 yılına göre bu harcamanın yüzde 48 arttığı vurgulandı.
Bu arada raporda, transferde en fazla tercih edilen futbolcuların Brezilyalı, Arjantinli ve Fransız oyuncuların olduğu belirtildi.
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