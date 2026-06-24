Türkiye Trap Gençler Takımı Bronz Madalya Aldı

Almanya'da düzenlenen ISSF Gençler Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda milliler, trap erkekler kategorisinde takım halinde üçüncü oldu.

Suhl kentindeki organizasyonda Türkiye'yi, trap genç erkekler kategorisinde Vekil Ege Keten, Hüseyin Efe Özmen ve Egemen Ağca temsil etti.

Milli sporcular, bireysel atışlar sonucunda toplamda 351 puana ulaşarak ekip halinde bronz madalya kazandı.