Türkiye, Türkmenistan'ı 6-4 Yendi

14.04.2026 17:14
Türkiye, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Türkmenistan'ı 6-4 mağlup etti.

Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Türkmenistan'ı 6-4 yendi.

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini, Bertan Demirdelen (2), Fatih Faner, Fatih Taygar, Ferhat Bakal ve Osman Çolak attı.

Ay-yıldızlı takım, üçüncü maçını 16 Nisan Perşembe günü saat 21.00'da ev sahibi Güney Afrika ile oynayacak.

Kaynak: AA

