Türkiye, Türkmenistan'ı 6-4 Yendi

Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Türkmenistan'ı 6-4 yendi.
Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini, Bertan Demirdelen (2), Fatih Faner, Fatih Taygar, Ferhat Bakal ve Osman Çolak attı.
Ay-yıldızlı takım, üçüncü maçını 16 Nisan Perşembe günü saat 21.00'da ev sahibi Güney Afrika ile oynayacak.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?