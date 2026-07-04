Türkiye U17 Finalde Sırbistan'a Yenildi - Son Dakika
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Türkiye U17 Finalde Sırbistan'a Yenildi

04.07.2026 23:22
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FIBA U17 Dünya Kupası yarı finalinde Türkiye, Sırbistan'a 76-71 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybetti.

Sırbistan (U17): 71-76

İSTANBUL, -

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Alan Dos Santos (Brezilya), Mihkel Mannıste (Estonya), Waseem Husaıny (Kanada)

TÜRKİYE: Ömer Şık 5, Sarp Arda 3, Atahan Ağaçdelen 1, Ömer Kutluay 25, Beşir Briant 17, Darius Karutasu 16, Demir Öztürk, Arda Öztürk 4, Rüzgar Öpçün, Emre Yazıcı

SIRBİSTAN: Lukic 20, Kusturica 25, Miladinovic 6, Milicic 7, Simjanovski 10, Stepanovic 2, Veselinovic, Galic 2, Bjelica 4, Durovic, Pavlovic

1'İNCİ PERİYOT: 16-19

DEVRE: 32-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-55

5 FAUL: Beşir Briant (Türkiye)

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası yarı final maçında 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı, Sırbistan'la karşılaştığı maçtan 76-71 mağlup ayrılarak şampiyonluk şansını yitirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılamanın ilk 5 dakikası 11-7 Türkiye üstünlüğüyle geçildi. Millilerin top kayıplarını iyi değerlendiren Sırbistan U17 Takımı maça dengeyi getirip öne geçti ve ilk periyottan 19-16 önde ayrıldı. Ay-yıldızlı takım istediği savunmayı ve hücum organizasyonlarını sahaya yansıtamayınca soyunma odasına da 40-32 geride gitti.

Farkın milli takım aleyhine çift hanelere çıktığı maçın 3'üncü periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Özellikle Ömer Kutluay'ın art arda ürettiği sayılarla rakibini çeyrek sonunda yakalayan ay-yıldızlı takım 3'üncü çeyreğin bitimine 19 saniye kala yine Ömer'in 3 sayılık atışıyla farkı 1 sayıya indirmeyi başardı: 54-55. Periyot bu skorla sona erdi.

Son çeyreğe de hızlı başlayan milliler oyundaki üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan 76-71 mağlup ayrıldı.

Millilerde Ömer Kutluay 25, Beşir Briant 17, Darius Karutasu ise 16 sayı üretti.

Milli takım yarın Avustralya ile 3'üncülük maçına çıkacak.

Kaynak: DHA

Sırbistan, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye U17 Finalde Sırbistan'a Yenildi - Son Dakika

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