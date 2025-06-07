Türkiye U18, İrlanda'yı 2-0 Yendi

Türkiye 18 Yaş Altı Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ikinci maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kotoriba Stadında oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibin gollerini 5. dakikada Hakan Argun ve 73. dakikada Emre Erdoğan kaydetti.

Ay-yıldızlılar, 10 Haziran Salı günü Norveç ile oynayacağı maçla turnuvayı tamamlayacak.