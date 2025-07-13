Türkiye U19 Kadın Voleybol Takımı Yarı Finalde Elendi

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde Bulgaristan'a 3-1 yenildi.
Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan yarı final müsabakasında milli takım, Bulgaristan'la karşılaştı.
Rakibine 23-25, 25-18, 21-25, 25-23 ve 9-15 setlerle 3-2 yenilen milli takım, final şansını kaçırdı. Türkiye, üçüncülük maçında yarın Polonya'yla karşılaşacak.
Finalde ise ABD ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek.
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