Türkiye, U20 Dünya Güreş Şampiyonası'na Katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye, U20 Dünya Güreş Şampiyonası'na Katılıyor

Türkiye, U20 Dünya Güreş Şampiyonası\'na Katılıyor
16.08.2025 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2025 U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üç stilde 30 sporcu ile mücadele edecek.

Bulgaristan'ta 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi üç stilde 30 sporcu temsil edecek. Serbest stil, kadınlar ve grekoromen branşlarında mindere çıkacak milli güreşçiler, Dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Şampiyonaya katılacak güreşçiler ve teknik heyet şöyle:

Serbest Stil kadrosu

57 kilo: Nurettin Emin Kapal

61 kilo: Hacı Zade

65 kilo: Abdullah Toprak

70 kilo: Umut Talha Uslu

74 kilo: Aslan Öztürk

79 kilo: Süleyman Efe Şanlı

86 kilo: Ahmet Yağan

92 kilo: Hamza Ali Küçük

97 kilo: İbrahim Benekli

125 kilo: Sertaç Aksoy

Teknik Sorumlu - Nesrullah Baysal

Antrenörler - Mehmet Ozmuş, Ender Coşkun, Abdülhamit Altun, Nazım Kara

Masör - Osman Ok

Kadınlar kadrosu

50 kilo: Songül Kavak

53 kilo: Şevval Çayır

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Büşra Cengiz

59 kilo: Sevim Akbaş

62 kilo: Büşra Efe

65 kilo: Beyza Nur Akkuş

68 kilo: Ayşe Erkan

72 kilo: Haticenur Sarı

76 kilo: Elmira Yasin

Teknik Sorumlu - Erhan Dik

Antrenörler - Erdem Yiğit, Habip Halepli, Yakup Yağcı, Burcu Kebiç

Masöz - Dilan Kaya

Grekoromen Stil kadrosu

55 kilo: Mehmet Hanifi Sarp

60 kilo: Ömer Altaş

63 kilo: Murat Arıkoğlu

67 kilo: Abdullah Keskin

72 kilo: İbrahim Özdemir

77 kilo: Yusuf Emirhan Tosun

82 kilo: Ömer Faruk İldeş

87 kilo: Yasin Çakır

97 kilo: Emir Ömer Bozdağ

130 kilo: Cemal Yusuf Bakır

Teknik Sorumlu - Yunus Emre Çömlekçioğlu

Antrenörler - Uğur Tüfenk, Rahman Bilici, Ömer Aytekin, Veysel Toprak

Masör - Mevlana Ketancı - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, Bulgaristan, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, U20 Dünya Güreş Şampiyonası'na Katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar
İsrail polisinden gözaltında çıplak arama skandalı İsrail polisinden gözaltında çıplak arama skandalı
İşte Putin ile Trump’ın konuşacağı oda Duvardaki yazı dikkat çekti İşte Putin ile Trump'ın konuşacağı oda! Duvardaki yazı dikkat çekti
Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı
Cezayir’de yolcu otobüsü köprüden dereye uçtu: 18 ölü Cezayir'de yolcu otobüsü köprüden dereye uçtu: 18 ölü
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Ali Koç’a meşaleli karşılama Söylenen o beste dikkat çekti Ali Koç'a meşaleli karşılama! Söylenen o beste dikkat çekti

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 20:30:24. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye, U20 Dünya Güreş Şampiyonası'na Katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.