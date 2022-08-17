Eskişehirspor'dan yetişen futbolcular milli takımı şampiyonluğa taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehirspor'dan yetişen futbolcular milli takımı şampiyonluğa taşıdı

17.08.2022 10:01
Eskişehirspor'dan yetişen futbolcular milli takımı şampiyonluğa taşıdı

Türkiye U23 Milli Takımı, Eskişehirspor alt yapısından yetişen Metehan Altunbaş'ın attığı golle Suudi Arabistan'ı 1-0 yenerek şampiyon olurken, atağı da yine Eskişehirspor alt yapısından yetişen Mehmet Özcan başlattı.

Türkiye U23 Milli Takımı, Eskişehirspor alt yapısından yetişen Metehan Altunbaş'ın attığı golle Suudi Arabistan'ı 1-0 yenerek şampiyon olurken, atağı da yine Eskişehirspor alt yapısından yetişen Mehmet Özcan başlattı.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nın final karşılaşmasında Türkiye U23 Milli Takımı ile Suudi Arabistan ile karşılaştı. Zorlu geçen maçı Türk Milli takımı 1-0'lık skorla kazandı. Galibiyeti getiren golde ise iki eski Eskişehirsporlu futbolcunun imzası vardı. Eskişehirspor eski genç futbolcusu Mehmet Özcan'ın pasıyla başlayan atağı yine Eskişehirspor alt yapısından yetişen Metehan Altunbaş seken topa vurarak filelerle buluşturdu. Türkiye U23 Milli Takımı bu golle kupanın sahibi oldu. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Korktuğu başına geldi, 138. covid testi pozitif çıktı Korktuğu başına geldi, 138. covid testi pozitif çıktı SPOR Berke Özer: Kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum SPOR Berke Özer: Kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum
Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Mehmet Özcan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor'dan yetişen futbolcular milli takımı şampiyonluğa taşıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:58 Fenerbahçeli Berisha'nın eski sevgilisinden "alkol" itirafı: Maçtan önce eve alkollü geliyordu
09:44 Fatih Erbakan'dan "kalp krizi" çıkışı: Yerli ve yabancı uzmanlar, rahatsızlıkların mRNA aşıları sebebiyle olabileceğini ifade ediyor
10:00 Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatı açıklaması: Planlandığı gibi sürüyor
09:49 Adana'da sulama kanalı faciası! Aynı noktadan 4 günde 3 ceset çıkarıldı
09:33 Rize'de yıllardır "şifalı" diye içilen suyun kansere neden olduğu ortaya çıktı
09:28 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sol beke transfer talebi
09:28 Bulgaristan'da çıkan yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı! Bölge halkı tedirgin...
09:14 Yaylara düşen çocuğun imdadına son anda demiryolu çalışanı yetişti
09:08 Manisa'da kuyuya düşen 2 yaşındaki bebek ölümden döndü! Minik Aybars, 4 saatlik çalışma sonrası kurtarılırken annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu
08:43 Yeni gelin Petek Dinçöz'den nikah masasından kalkar kalkmaz soyadı hamlesi geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 10:14:38. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehirspor'dan yetişen futbolcular milli takımı şampiyonluğa taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement