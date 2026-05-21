SIRBİSTAN'da düzenlenen U23 Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, yarı finalde Almanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.
U23 Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye ile Almanya karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlar, 11'inci dakikada Göktuğ Altay'ın kaydettiği golle öne geçti. Mücadelenin kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan milliler, sahadan galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, 23 Mayıs'ta oynanacak final mücadelesinde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak.
Son Dakika › Spor › Türkiye U23’te Finalde! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?