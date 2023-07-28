Türkiye, UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Yükseldi

28.07.2023 17:52

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA maçlarından kazandığı puanlar sonucu Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri değişti. Türkiye, Sırbistan'ı geçerek 12. sıraya yükseldi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberliği, Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyeti, Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyeti ve Adana Demirspor'un 1-1'lik beraberliği sonucunda Türkiye'nin puanı 27.350 oldu. Yarıştığımız Sırbistan'ın ekibi Vojvodina deplasmanda Kıbrıs ekibi Apoel Nikosa'ya 2-1 mağlup olarak ülke puanına katkı sağlayamadı. Önümüzdeki bir diğer rakip İsviçre temsilcisi Basel de evinde Kazak ekibi Tobol'a 3-1 yenilince Türkiye için avantaj fırsatı doğmuş oldu.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA maçlarından kazandığı puanlar sonucu Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri değişti. Türkiye, Sırbistan'ı geçerek 12. sıraya yükseldi.

1 BASAMAK YÜKSELDİK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberliği, Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyeti, Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyeti ve Adana Demirspor'un 1-1'lik beraberliği sonucunda Türkiye'nin puanı 27.350 oldu. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak yükseldi.

SIRBİSTAN VE İSVİÇRE TAKIMLARI KAYBETTİ

Yarıştığımız Sırbistan'ın ekibi Vojvodina deplasmanda Kıbrıs ekibi Apoel Nikosa'ya 2-1 mağlup olarak ülke puanına katkı sağlayamadı. Önümüzdeki bir diğer rakip İsviçre temsilcisi Basel de evinde Kazak ekibi Tobol'a 3-1 yenilince Türkiye için avantaj fırsatı doğmuş oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

  1. İngiltere: 86.928
  2. İspanya: 73.427
  3. İtalya: 69.284
  4. Almanya: 67.267
  5. Hollanda: 51.300
  6. Fransa: 50.581
  7. Portekiz: 45.316
  8. Belçika: 34.600
  9. İskoçya: 29.650
  10. İsviçre: 27.975
  11. Avusturya: 27.800
  12. TÜRKİYE: 27.350
  13. Sırbistan: 26.375
  14. Ukrayna: 23.900
  15. Norveç: 23.625
YORUMLAR
500

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde sona yaklaşıyor
18:11 Son detaylar görüşülüyor! Fenerbahçe, Cengiz'i de bitirdi
17:58 Yunanistan'da Orman Yangınları Devam Ediyor
17:54 Görüntüler Yunanistan'dan! Şehrindeki orman yangınlarını umursamayan vali, düğünde dans edip göbek attı
17:40 Türkiye, UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Yükseldi
17:35 Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 12'inci basamağa yükseldi
17:01 "Başka biri aday olursa destekler misiniz?" sorusu soruldu, İmamoğlu topu taca attı
16:53 "Başka biri aday olursa destekler misiniz?" sorusu soruldu, İmamoğlu topu taca attı
16:11 Sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya da akıma kapıldı: Ben Kürt Barbie
16:06 Sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya da akıma uydu: Ben Kürt Barbie
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2023 18:26:31. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement