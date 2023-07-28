Türkiye, UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Yükseldi

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA maçlarından kazandığı puanlar sonucu Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri değişti. Türkiye, Sırbistan'ı geçerek 12. sıraya yükseldi.

1 BASAMAK YÜKSELDİK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberliği, Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyeti, Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyeti ve Adana Demirspor'un 1-1'lik beraberliği sonucunda Türkiye'nin puanı 27.350 oldu. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak yükseldi.

SIRBİSTAN VE İSVİÇRE TAKIMLARI KAYBETTİ

Yarıştığımız Sırbistan'ın ekibi Vojvodina deplasmanda Kıbrıs ekibi Apoel Nikosa'ya 2-1 mağlup olarak ülke puanına katkı sağlayamadı. Önümüzdeki bir diğer rakip İsviçre temsilcisi Basel de evinde Kazak ekibi Tobol'a 3-1 yenilince Türkiye için avantaj fırsatı doğmuş oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: